Bakayoko obiettivo primario per il definitivo passaggio al 4-2-3-1

La raffica degli ultimi giorni. Una mitragliata di colpi in uscita, considerando la necessità assoluta di sfoltire la rosa, e la possibilità di piazzarne uno in entrata. Un acquisto di nome Tiemoué Bakayoko: è lui, l’uomo del momento per il centrocampo. Una vecchia conoscenza del Milan di Gattuso, anzi di Rino. Non è un caso che i due abbiano già parlato e che il centrocampista francese abbia dato la totale disponibilità al trasferimento. Ha detto sì: il Napoli è la sua priorità. E ora non resta che trovare l’intesa con il Chelsea sulla formula, che sarà un prestito: secco o con diritto di riscatto, questo è il nodo.

E allora, copertina: missione Bakayoko. E’ questo l’obiettivo primario del Napoli, soprattutto nell’ottica di un passaggio definitivo al 4-2-3-1: un colosso di 26 anni, un gigante di 189 centimetri e una cascata di muscoli, da piazzare in mezzo al campo. Il giocatore francese ha parlato con Gattuso e gli ha dimostrato tutto l’entusiasmo necessario, ma ora bisogna chiudere con il Chelsea. I termini: nessun problema sotto il profilo dell’ingaggio, perché i Blues parteciperanno, ma Giuntoli lo vuole in prestito secco, oneroso, mentre da Londra propongono un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. La sensazione è che si tratterà a oltranza. Fonte: CdS