(Formazioni) Juventus-Napoli, due ballottaggi per Pirlo, Lobotka al posto di Zielinski

In attesa di conoscere l’esito dei terzi tamponi in casa Napoli, Gattuso prepara la sfida di domani sera contro la Juventus del suo amico Pirlo. L’allenatore dei bianconeri ha due ballottaggi, a centrocampo Mc Kennie-Bentancur e in attacco Ramsey o Dybala. Per il resto certi Kulusevski e Cr7, mentre sulle corsie esterne Cuadrado e Frabotta. Per gli azzurri oltre Insigne, non ci sarà Zielinski positivo al Covid-19, al suo posto favorito Lobotka. Per il resto il modulo è 4-2-3-1 con Osimhen terminale offensivo.