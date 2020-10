Floro Flores:”Osimhen per ora ha fatto bene.Ad Insigne va detto grazie a vita”

Le parole di Antonio Floro Flores , ex azzurro, sulla sfida tra Juventus e Napoli e su Osimhen:

“Il Napoli domani sera potrà fare bene sfruttando l’ottimo rendimento fin qui visto.Le ultime notizie che arrivano sui nuovi positivi non sono delle migliori ,io però spero si giochi.Su Osimhen dico che fino ad ora ha fatto bene .Bisogna aspettare qualche mese per poter dare un vero giudizio.Deve avere il giusto tempo per ambientarsi e seguire bene il mister.Comunque per quello che ho visto ha giocato bene e si è anche capito che può giocare insieme a Mertens.Su Insigne non posso far altro che parlarne bene.Oltre al talento che ha è uno che ci ha sempre messo la faccia.Poteva accettare offerte importanti ma ha deciso di rimanere e provare a vincere nella sua città. A lui va solo detto grazie a vita. I tifosi devono apprezzare di aver un giocatore come lui che rappresenti il Napoli”.