L’ex procuratore , Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte soffermandosi, parla del mercato azzurro in questa sessione di mercato.Ecco le sue parole: “Io lo sto dicendo da diverso tempo ormai: se il Napoli prende un calciatore come Bakayoko può dire la sua anche nella lotta per la conquista dello Scudetto. Si tratta del calciatore perfetto per mister Gennaro Gattuso, l’elemento che manca a questa squadra”.