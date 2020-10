Euroavversario Napoli: Conosciamo meglio la Real Sociedad

La Real Sociedad è l’avversario più difficile del Girone di Europa League che il Napoli si troverà ad affrontare. La società azulblanca è una squadra con una forte impronta spagnola. Infatti gli stranieri sono pochissimi, solo 5: Le Normand (francese), Sagnan (franco-maliano), Januzaj (Belgio), Wialliam José (Brasile) e Isak (Svezia). Uno dei giocatori più pericolosi della Real Sociedad è sicuramente Oyarzabal, il 10 non è solo il fantasista della squadra ma è quel il giocatore che riesce a innescare le sortite offensive di Isak. Oyarzabal in 44 partite disputate la scorsa stagione ha segnato 12 gol e fornito 12 assist . Inoltre quest’estate è arrivato l’ex Manchester City David Silva per dare maggiore qualità alla formazione spagnola. William José invece è uno dei migliori cannonieri della squadra, la scorsa stagione ha messo a segno 11 reti in Liga. Curiosità degli spagnoli: il tecnico Imanol Alguacil alterna il 4-2-3-1 e il 4-3-3 come dovrebbe fare anche Rino Gattuso col Napoli.