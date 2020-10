ESCLUSIVA – Napoli-Bakayoko, siamo ai dettagli. Ecco quando si chiuderà la trattativa

Il mercato del Napoli in entrata potrebbe davvero non essere terminata e le parole di Giuntoli prima del Genoa: “se c’è un’opportunità saremo pronti”, potrebbero essere state profetiche. Secondo un’indiscrezione raccolta da “ilnapolionline.com”, siamo ai dettagli tra il club azzurro e il Chelsea per Bakayoko. La società londinese ha accettato la formula del prestito secco e nel pomeriggio si chiuderà il tutto. E’ il calciatore che mancava allo scacchiere di Gattuso e non si esclude, sempre quanto raccolto dal nostro sito, che domani si terranno le visite mediche.

Ecco il twitter di Niccolò Ceccarini che conferma la nostra esclusiva: “#Bakayoko, in giornata ultimi dettagli con il Chelsea, sarà un giocatore del Napoli. Arriverà in prestito”.

A cura di Alessandro Sacco