Da Milik a Ciciretti, il mercato in uscita del Napoli

Il Napoli, in attesa di avere notizie dal Chelsea per Bakayoko, aleggia un cauto ottimismo, pensa anche a cedere gli elementi in rosa. A cominciare da Milik, il polacco al momento ha detto no al Siviglia, il Tottenham e all’Everton, quindi rischia di restare. Per essere ceduto va prima trovata l’intesa per il rinnovo di un anno e poi Fiorentina o Psg. Oggi Younes sarà in Germania, per essere ufficializzato il suo passaggio all’Eintrach Francoforte. Ounas valuta l’offerta del Torino, Ciciretti quelle di Chievo Verona e Spal. Insomma ultimi giorni di lavoro intensi per il d.s. Giuntoli tra uscite e attendere risposte da Londra.

Fonte: CdS