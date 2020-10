Il Napoli non parte per Torino, disposizione dell’Asl e della Regione Campania, la Juventus vuole giocare. La palla passa alla Lega calcio che con un comunicato spiega come stanno le cose.

La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45.

Fonte: legaseriea.it