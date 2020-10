Comunicato Asl Napoli 2: “Applicate norme istituzionali per il contenimento del contagio”

Il Napoli non partirà per Torino, dove domani avrebbe dovuto affrontare la Juventus, fischio d’inizio alle ore 20,45, ma l’Asl e la Regione Campania hanno bloccato tutto. L’Asl2 con un comunicato ufficiale spiega le ragioni di questa decisione: “Vista la positività dei due giocatori azzurri Zielinski ed Elmas, sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate indagini pandemiche epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi ai familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al Medico sociale del calcio Napoli per la gestione dei casi sospetti tesserati Napoli ssc. Come procedura ha poi comunicato alle altre Aziende componenti per Residenza, i nominativi dei contatti stretti dei calciatori positivi, al fine di mettere in atto la procedura di tracciamento e contenimento del contagio”.

La squadra resterà in isolamento fiduciario per 14 giorni

La Redazione