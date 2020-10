Brovarone: “Callejon-Fiorentina? Nel 3-5-2 non mi convince, è stanco e usurato”

L’agente FIFA, Bernardo Brovarone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si Gonfia La Rete:

Callejon?

“Altra situazione particolare. La Fiorentina ha bloccato il giocatore ma Callejon con Chiesa per me centra poco. Non è un cursore ma un attaccante e non può neanche giocare a piede invertito, può giocare a destra nel tridente. Quindi o la Fiorentina sta pensando di cambiare modulo o non lo so. Anche perché il contratto costa. Non la trovo una soluzione incredibile: è bravo, è sano. Ma nel 3-5-2 non mi convince. Negli ultimi anni ha segnato di meno perché ha faticato molto, è stato strizzato e spremuto e oggi magari è anche un giocatore abbastanza stanco o usurato“.