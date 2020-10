Berenguer torna in Spagna: Il Toro ha trovato l’accordo per la cessione

Qualche giorno fa si era registrata un’accelerata importante (i dettagli), ora l’operazione è diventata ufficiale. Alex Berenguer saluta l’Italia e torna in Spagna. A renderlo noto è stato per primo l‘Athletic Bilbao. Che sul proprio sito aveva annunciato già ieri il raggiungimento di un pre accordo in attesa delle firme. L’operazione si è conclusa sulla base di una cessione a titolo definitivo per 12 milioni di euro.

“Athletic Club e Torino FC hanno raggiunto un primo accordo per la cessione del calciatore Álex Berenguer, che firmerà fino al termine della stagione 2023-2024 nel caso in cui superi la visita medica a cui si sottoporrà a Bilbao nella prossime ore”.

L’ANNUNCIO DEL TORINO

Nel pomeriggio di sabato, è stato invece proprio il Torino a comunicare la definitiva cessione del giocatore: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Athletic Club Bilbao, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Berenguer. Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Alejandro per la disponibilità, l’impegno e lo spirito di gruppo dimostrati in questi anni e a nome di tutto il Torino FC gli augura le migliori fortune nel proseguimento della sua carriera”.