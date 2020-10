Pirlo: “Rino ha cambiato la mentalità del Napoli, Dybala potrebbe giocare”

TORINO – “Abbiamo preparato la partita come tutte le altre, questa cosa non ci ha influenzato minimamente”. Andrea Pirlo assicura che la Juventus non si farà condizionare dai recenti sviluppi sul fronte Covid, col focolaio esploso in casa Genoa e due positività accertate anche nel Napoli, avversario domani dei bianconeri. “Ma non penso che ci sia il rischio di non giocare, la Lega ha dato delle regole ben precise e non credo ci siano problemi”.

Juve, Pirlo: “Dybala può partire titolare”

“Non ci danno più per favoriti per lo scudetto? A me non cambia niente, ho solo bisogno di lavorare con i giocatori, con la squadra. Ho giocato per vent’anni e ne ho sentite di tutti i colori, non mi cambia l’umore. Non abbiamo avuto amichevoli per provare certi giocatori, non ho detto che gli esperimenti non vanno. Andavano fatti, bene o male, sarà lo stesso contro il Napoli. L’impostazione tattica potrebbe rimanere la stessa, magari con qualche cambio di giocatore. A Roma non abbiamo interpretato bene gli spazi da occupare in fase offensiva. Dybala? Paulo recuperava da un infortunio e aveva bisogno di un periodo di recupero dopo due mesi. A Roma sarebbe potuto entrare, capiremo nelle prossime ore se può partire dall’inizio o a gara in corso”.

Juve, Pirlo: “Chiesa? Ne stiamo parlando”

“C’è la possibilità che Arthur giochi dall’inizio. Cuadrado e Frabotta sono dei potenziali titolari. Sono contento della rosa ma finché il mercato e’ aperto, tutto può succedere”. A domanda specifica su Federico Chiesa, uno degli obiettivi della Juventus in questi ultimi giorni di mercato, il tecnico bianconero Andrea Pirlo risponde così: “Ne stiamo parlando con la società, vediamo se faremo ancora qualcosa sul mercato in entrata. Se ne occupa Fabio (Paratici, ndr) e valuteremo lunedì sera cosa sarà successo”.

Juve, Pirlo: “Voglio battere Gattuso”

“Io credo che il Napoli con l’arrivo di Gattuso abbia dimostrato un cambio di mentalità. E’ una squadra forte e coesa. Ma noi non siamo da meno e sappiamo quello che dobbiamo fare. Lo scherzo più bello che ho fatto a Gattuso? Potrebbe essere vincere domani sera. E’ un lavoro bellissimo e mi prendo anche i problemi, altrimenti non avrei scelto di farlo”.

Juve, Pirlo: “Ronaldo è un esempio”

“Ronaldo è un grande lavoratore, è sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad abbandonare il campo. Ha grande entusiasmo e si vede durante la partita. Per noi e’ fondamentale il suo spirito, lo abbiamo visto domenica quando siamo rimasti in dieci e ha rincorso fino all’ultimo minuto, è di grande esempio anche per tutti gli altri”. Fonte: CdS