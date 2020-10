Al Real Arena ci saranno 40mila spagnoli ad attendere il Napoli

La più pericolosa tra le avversarie nel girone F (la prima giornata si giocherà il prossimo 22 ottobre e l’ultima è in programma giovedì 10 dicembre) è la Real Sociedad, squadra spagnola di San Sebastian che ha nell’Anoeta (che per motivi commerciali è stata ribattezzata Reale Arena) il suo fortino da quasi 40 mila posti. Difficile che per la sfida contro il Napoli potrà essere al completo e allora l’allenatore Imanol Alguacil (ex difensore della Real Sociedad e tecnico cresciuto in casa, dalle giovanili alla prima squadra che ha preso nel 2018) punta tutto sul 4-1-4-1 nel quale mixa fantasia e ordine. Tante stelline, come Oyarzabal, Merino e Januzaj che ruotano attorno al carisma di David Silva, arrivato in estate dopo lo scippo fatto alla Lazio. Lo spagnolo è l’uomo con maggior esperienza, e ha già sfidato il Napoli in Champions in due edizioni, sempre con la maglia del City (nel 2010 e nel 2017). Le trame offensive della squadra si concludono sui piedi di Isak, giovane svedese arrivato dal Borussia Dormtund e con un discreto feeling con il gol. «Il Napoli è una squadra forte con grandi calciatori», ha commentato Aleguacil. «È una rivale importante e mi piace come squadra. In Europa non è facile vincere contro nessuno, ma all’Europa League ci penseremo quando sarà il momento. Ora testa alla Liga».

Fonte: Il Mattino