Venerato: PSG su Milik, per Basic invece al Bordeaux non piace la formula”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Basic? Il Napoli ha recapitato una mail al Bordeaux proponendo un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Il club francese ha risposto che il calciatore andrebbe via solo se arrivasse una offerta con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto per quindici milioni. Il Napoli non può acquistare altri calciatori di una certa importanza, deve prima cedere. C’è stato anche un interesse per Bakayoko, ma il Chelsea pretende una cifra importante. Discorso simile per Soumarè. Il Napoli non può permetterselo. Arriverebbe un nome importante solo se arrivasse una cessione importante”.

Milik?

“Ci sono diverse opzioni. Il Psg è interessato al calciatore così come l’Everton. Si tratta però di affari difficilmente concretizzabili. Il club transalpino segue diversi profili. Ancelotti, coach dell’Everton, preferirebbe un contropiedista al polacco”.

Llorente?

“Lo Spezia ci sta provando. Offre al calciatore 2.8 milioni di euro a stagione, lo spagnolo ci sta pensando”.

Midtsjo?

“L’AZ Alkmaar lo valuta attorno ai 15 milioni di euro, ma chiede un prestito con obbligo di riscatto”.