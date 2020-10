La vicenda Genoa che ha in tutto 16 componenti della rosa tra calciatori e dirigenti, ha messo in allarme il Napoli e al secondo giro di tamponi spuntano due positivi. Si tratterebbe di un calciatore e di un dirigente azzurro. Domani terzo giro prima di partire per la sfida di domenica contro la Juventus. Per motivi di privacy non escono i nomi in questione.

Fonte: ilnapolista.it