Sibilio (Napoli Femminile): “Maria Paola Gaglione? Quest’iniziativa dev’essere un segnale forte”

Sara Sibilio, team manager del Napoli Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live:

Iniziativa per Maria Paola Gaglione?

“Nel nostro ambiente siamo soggette a discriminazione, senza poter esprimere la nostra mascolinità. Quest’iniziativa dev’essere un segnale forte, di qualsiasi amore si tratti va accettato”.

Napoli-Inter?

“Ora sono in entusiasmo per la vittoria in Coppa Italia, noi siamo in un buon momento anche a livello di allenamento. Vedremo sul campo. Il mister è maniacale, abbiamo studiato le singole giocatrice e il modulo, siamo preparate”.

Persone alla stadio?

“Il numero limitato è di 100 posti e sono già pieni. Si può però seguire la partita su Tim Vision in diretta, si gioca domani alle 12:30”.