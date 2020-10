SERIE A – Fiorentina-Sampdoria: finale 1-2, un sontuoso Verre. Palo di Chiesa al 95′

Secondo tempo. 48′, Chiesa converge al centro. Finte e controfinte. Poi mancino. Deviazione di Yoshida in angolo. 50′, Quagliarella ci prova, alla sua maniera, al volo. Alto. 55′, Thorsby serve Quagliarella. Poi Candreva. Tiro violento sul primo palo. Incrocio dei pali. 58′, Vlahovic, destro sul primo palo. Bloccato da portiere Audero. 61′, Caceres stacca di testa da angolo. Colpo di testa, fuori di un niente. 64′, Candreva incrocia col destro. Forte ma centrale. Dragowski respinge. 72′, gol del pareggio della Fiorentina. Tiro di Milenkovic. Vlahovic intercetta e segna. Come un rigore. Ma in movimento. 1-1. 83′, secondo gol del vantaggio Sampdoria. Su lancio lungo del proprio portiere Audero, Verre va in profondità. Aggancia fuori area, di sinistro. E, con un sontuoso pallonetto, supera il portiere avversario Dragowski. 93′, tiro al volo di Palumbo. Fuori. 95′, Chiesa si produce in un diagonale incrociato. Dalla destra, poco dentro l’area di rigore. Palo clamoroso. Gara molto combattuta. Ricca di episodi. I medesimi, hanno premiato la Sampdoria.