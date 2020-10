Serie A/Fiorentina-Sampdoria 0-1: Ospiti in vantaggio al termine dei primi 45′

PRIMO TEMPO

Al 7′ la Sampdoria ha l’occasione di presentarsi con Ramirez solo davanti a Dragowski, ma non aggancia il passaggio in profondità di Cabdreva. Dal capovolgimento di fronte Bonaventura serve al centro Kouamè all’altezza del dischetto tutto solo, ma l’attaccante colpisce male e manda fuori. Al 19′ Biraghi su punizione sfiora il gol, la conclusione finisce a pochi centimetri dal palo. Al 36′ doppia occasione clamorosa per la Samp, prima con una traversa colpita da Castrovilli nel tentativo si spazzare via un cross di Candreva, poi sul tap-in Damsgaard conclude debolmente e facile parata per l’estremo difensore dei viola. Un minuto dopo è Bonaventura a concludere verso la porta blucerchiata, ma blocca Audero. Al 38′ Ramirez colpisce di testa ma Dragowski è bravo a tuffarsi ed a evitare il gol. Partita più viva nella seconda parte del primo tempo. Al 41′ ingenuità di Ceccherini che trattiene Quagliarella in area di rigore, lo stende e Giacomelli fischia il rigore. Dal dischetto Quagliarella va di potenza e porta in vantaggio la Sampdoria. 0-1. Al termine del primo tempo Samp in vantaggio a Firenze.

TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic.

All.: Iachini.

A disposizione: Brancolini, Cutrone, Dalle Mura, Duncan, Dutu, Igor, Lirola, Montiel, Saponara, Terracciano, Venuti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All.: Ranieri.

A disposizione: Askildsen, Avogadri, Bonazzoli, Ferrari, Gabbiadini, La Gumina, Leris, Palumbo, Ravaglia, Regini, Rocha, Verre.



STADIO: Artemio Franchi, Firenze.

ARBITRI: Giacomelli, Caliari-Bottegoni, IV: Manganiello, VAR: Aureliano, AVAR: Cecconi.



RETI: 42′ rig. Quagliarella(S).

NOTE: Ammoniti Thorsby(S),

Rec.+1,

A cura di Antonio Bisesti.