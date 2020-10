SERIE A – Fiorentina-Sampadoria: primo tempo 0-1, decide Quagliarella

FIORENTINA- SAMPDORIA, primo tempo 0-1;

9′, Castrovilli per Bonaventura. Cross basso per Kouamé. Tutto solo, conclusione strozzata, a lato. 13′, Vlahovic da oltre 20 metri, si gira e calcia a giro sul secondo palo. Audero mette in angolo, in tuffo. 19′, punizione di Biraghi. Sui 25 metri, centrale. Il sinistro forte a giro, sul primo palo, finisce di poco a lato. 20′, Ramirez, in area, avanza e calcia di sinistro. La palla, deviata, sfiora la traversa. 36′, Thorsby per Candreva. Cross in mezzo. Castrovilli svirgola. E manda sulla traversa. Sulla ribattuta, Damsgaard. Doppia deviazione ed i viola si salvano con Dragowski. Che blocca sulla linea. 38′, colpo di testa in tuffo di Ramirez. Dragowski respinge. 40′, Castrovilli riceve un traversone. Si inserisce centralmente. Colpisce di testa, ma manda alto di poco. 41′, Ceccherini atterra Quagliarella in area. Rigore. 43′, gol della Samp. Quagliarella realizza con una forte conclusione. 0-1 Samp. 45′, azione insistita della Fiorentina. Pregevole finezza di Chiesa, che centra dalla destra. Mancino al volo di Bonaventura. Alto. Primo tempo 0-1

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Iachini