Positività calciatori – La Lega sceglie di adottare la norma Uefa

Il caso Genoa ha preteso una “legge” in merito. E la Lega ha deciso di applicare quella utilizzata dall’ Uefa. Certo, c’è perplessità sull’ unico bonus (rinvio) in caso di positività massicce, ma una “soluzione” si doveva trovare. Genoa-Torino è stata rinviata a data da destinarsi e l’attenzione si è spostata sul futuro. Ed è emersa, evidente, la volontà di arrivare fino in fondo alla stagione. Per questo si è deciso che si debba giocare con 13 giocatori disponibili (di cui 1 portiere) calcolati sulla lista dei giocatori che hanno il numero di maglia della prima squadra. Chi non li ha perde a tavolino. C’è però un’eccezione a tale norma, in caso in un gruppo squadra si verifichino più di 10 giocatori contagiati nell’arco di una settimana, dato significativo di un focolaio in atto che potrebbe contagiare anche la squadra avversaria. In tale situazione la società ha diritto, una sola volta in stagione, a chiedere il rinvio della sua prima gara in calendario.

Il Mattino