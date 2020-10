Perrone: “Il Napoli è una squadra forte, può andare lontano in Europa League”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto Perrone, firma del Corriere dello Sport: “I gironi sono buoni, alcuni meno, alcuni più. Spero che quest’anno facciano tutte bene. Ci sono squadre fortissime che possono andare avanti come il Napoli: gli azzurri non devono pensare di andare solo in campionato perché vincere aiuta a vincere. Caso Covid al Genoa? I calciatori, decine di anni fa, dovevano avere un occhio alla realtà: è successo a Mazzola, Rivera, Facchetti, nessuno li aiutava. Oggi è diverso: i calciatori non sono più a contatto con la realtà, vivono una vita diversa dagli altri. Ma, i toni moralizzanti contro Perin: “Ha contratto il virus nel giorno libero”, si rifà ad uno stereotipo che non trova aderenza con quello che sta accadendo. La recrudescenza del Covid si sta sviluppando aldilà del comportamento di Perin, evitiamo la demonizzazione dei calciatori. Gli esempi devono essere altri nella vita, non i giocatori. Focolaio nel Genoa? Il motto della casata è: “Siamo nati per soffrire”, quindi se il Milan ne ha 2, se il Sassuolo ne ha uno, il Genoa deve averne 19 (ride, ndr)”.