Napoli femminile – G. Marino: “Contro l’Inter è la partita delle partite”

Domani va in scena Napoli-Inter alle ore 12.30 al Caduti di Brema e per le azzurre, reduci da tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato (e dal successo in Coppa Italia di Pontedera), sarà “la partita delle partite” – come ha detto mister Marino nell’intervista di vigilia. “Una sfida difficile contro un’avversaria a livello delle prime delle classe – continua il tecnico del Napoli Femminile -, speriamo di confermare i pregressi che abbiamo mostrato nell’ultimo periodo perché abbiamo bisogno di iniziare a muovere la classifica”. Assenti Goldoni e Cameron, disponibili invece tutte le altre calciatrici della rosa in attesa che arrivi il transfert per l’australiana Huynh.

La partita contro l’Inter sarà l’occasione per le calciatrici del Napoli Femminile per omaggiare la memoria di Maria Paola Gaglione, giovane ragazza di Caivano la cui tragica morte ha sconvolto il gruppo azzurro. Di Marino e compagne effettueranno il riscaldamento con una maglia nera con la scritta “Maria Paola vive” sul petto e sulla schiena gli hashtag #stopomotransfobia #stopmisoginia. La maglietta sarà indossata da tutte le componenti della squadra ma anche dalle donne che fanno parte dello staff tecnico e dirigenziale del Napoli Femminile.

N.B. Sui social del Napoli Femminile è possibile leggere la lettera che le ragazze hanno idealmente voluto indirizzare a Maria Paola.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile