Napoli – A Torino Gattuso proseguirà sulla strada del 4-2-3-1

Dopo il netto 6-0 contro il Genoa, Gattuso per la sfida contro la Juventus, proseguirà sulla strada del 4-2-3-1 per dare una svolta tattica alla stagione. In attesa di conoscere i risultati dei secondi tamponi, si prosegue la preparazione, partenza sabato in serata o domenica mattina. Buone notizie per la difesa, rientrerà Manolas, passato il dolore alla schiena, mentre tra i pali Ospina parte avanti rispetto a Meret. Sulla fascia sinistra Hysaj in vantaggio su Mario Rui. Sulla trequarti Elmas per l’infortunato Insigne, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Tutto sempre nell’attesa dei risultati dei test di oggi e di domani.