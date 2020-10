Montervino:”Saranno gli altri ad avere problemi. Non gli azzurri”

Su Radio Crc è intervenuto Francesco Montervino. L’ex capitano del Napoli ha commentato il sorteggio di Europa League.

“Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka devono preoccuparsi del Napoli. Girone abbordabile, saranno gli altri ad avere problemi. Non gli azzurri”. Anche perché “la squadra di Gattuso è piena di leader. Penso a Insigne, a Mertens e anche a Osimhen. Il nigeriano a tutte le carte in regola per diventare una colonna del Napoli. La sua presenza ha reso già l’attacco più cinico”. Niente paragoni con Cavani, però. “Lasciamo crescere Osimhen senza troppe pressioni. La speranza è che diventi forte come il Matador, un atleta perfetto”. Montervino ha anche suggerito alcune mosse di mercato al Napoli. “Per diventare competitivi per lo scudetto ci sarebbe bisogno di un sostituto di Ghoulam e di un centrocampista che possa dare al Napoli molta più fisicità. Sono anni che parlo di Bakayoko. Spero che il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis lo prendano. E’ perfetto per il 4-3-3”. Per il 4-2-3-1, invece, Montervino vedrebbe bene Vecino. “Il centrocampista dell’Inter è un calciatore che mi piace. Però, tra i due preferisco Bakayoko. Nel 4-3-3 lo vedrei al posto di Demme. Nel 4-2-3-1, invece, Vecino sarebbe utile sulla trequarti. Zielinski e Fabian hanno già dimostrato ampiamente di poter giocare insieme”.