Milik non andrà al Tottenham: Gli Spurs chiudono per un ex Napoli

Arek Milik non andrà al Tottenham. Questa la certezza che arriva dal Portogallo in queste ore dopo l’annuncio del Benfica del trovato accordo con gli Spurs per il passaggio in prestito in Inghilterra di un altro ex azzurro come Vinicius Morais. La punta brasiliana arriverà alla corte di José Mourinho in prestito oneroso (3 milioni) con la possibilità di essere riscattato tra un anno dal club inglese per la cifra di 45 milioni di euro.

Il comunicato portoghese fa tramontare la pista Tottenham per Milik che, in uscita da Napoli, cerca ora un’alternativa nonostante il poco tempo a disposizione. Sullo sfondo c’è ancora l’Everton di Carlo Ancelotti che potrebbe essere una soluzione. Mentre nelle ultime ore si è fatta viva l’ipotesi italiana con la Fiorentina alla ricerca di un rinforzo per l’attacco e che potrebbe puntare sul polacco per un anno in prestito. Fonte: Il Mattino