Lo Monaco (Cons. Figc): “Le norme Uefa sono necessarie a far disputare la Serie A”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, Consigliere Federale FIGC: “Questo assorbimento della norma Uefa con la possibilità di giocare con soli 13 giocatori non mi piace, ma è funzionale a far disputare il campionato di Serie A. In Serie C, ad esempio, non è ricevibile questa norma Uefa, così come problemi li avrà alla Serie B. Ci sono problemi legati alla sostenibilità: senza incassi al campo, con le legge sulle sponsorizzazioni che è rimasta lettera morta, faccio fatica a pensare come questi campionati possano proseguire. Si deve rivedere il format: diventa impellente. Se la Asl, come nel caso del Genoa, non li fa allenare, la decisione della Lega non ha più valore. La Lega non è un’isola a parte, deve sottostare ai diktat governativi, come tutti. Mi viene da sorridere quando penso alle battaglie per riportare la gente sugli stadi. Mercato: il Napoli una delle poche società che ha speso, anche perché è una delle poche che non è in rosso. Ha fatto il suo investimento su Osimhen e potrebbe anche averne un rientro, vista la penuria di prodotti importanti in giro. Il Napoli può vincere l’Europa League: sarà sempre squadra tosta e pratica e se non vende Koulibaly è difficile farle gol. Completa in ogni reparto. Una sorpresa la rivalutazione di Lozano”