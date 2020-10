Laudisa: “Milik? Senza offerte resta al Napoli. Bakayoko potrebbe essere una sorpresa per gli azzurri”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, esperto di mercato della Gazzetta: “Aspettiamo cosa accade con Chiesa-Juventus. Rugani pronto ad andare al Rennes, poi altre cessioni in casa-Juve per prendere Chiesa. Milik? Se non arrivano offerte, resta in azzurro. Non un bel finale, Milik era pronto ad andare alla Roma, non è un bell’epilogo. Il Tottenham si è ritirato, vediamo se accadrà qualcosa, ma sarà tutto last minute ed a cifre contenute. Ha inciso una sessione di mercato unica, per la crisi economica unica. Il Napoli è rimasto un passo indietro: su Koulibaly ci si è arroccati sull’idea che le offerte sarebbero arrivate, ma credo che per entrambi è stata persa una stagione dal punto di vista del mercato. E’ un giocatore importante, ma si aspettava di andare al City. Vediamo il Milan cosa farà nelle ultime ore di mercato: ci si aspetta un difensore centrale, chiunque esso sia. Bakayoko: il Chelsea ed il giocatore chiedono tanto, ha avuto un feeling con il Milan, potrebbe esser la sorpresa del Napoli, nonostante sia una trattativa molto impegnativa”.