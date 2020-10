L’assenza di Insigne costringe Gattuso a stravolgere i piani

L’assenza del capitano porta inevitabilmente a uno stravolgimento dei piani: perché nessuno in squadra ha le caratteristiche di Lorenzo e perché il suo ruolo è fondamentale per gli schemi di Gattuso.

L’allenatore, però, ha le idee chiare, anche perché il sostituto naturale di Insigne sa bene chi è. Eljif Elmas è nato centrocampista, ma fin dal primo giorno Gattuso ha visto in lui le caratteristiche perfette per spostarlo più avanti e più largo. È una soluzione tattica che Elmas ha imparato a fare già con la sua nazionale, dove il ct Angelovski lo ha utilizzato non solo da mediano, ma anche più vicino all’area di rigore avversaria. Gattuso è un attento osservatore e ha studiato le possibilità e già la scorsa stagione, quando Insigne non era disponibile per la gara di andata di Coppa Italia contro l’Inter. Mossa vincente, che infatti è stata riproposta già contro il Genoa a gara in corso dopo l’infortunio di Lorenzo e che a questo punto può diventare l’opzione principale per domenica sera contro la Juve. Elmas non potrà offrire la stessa imprevedibilità di Insigne, ma in compenso il suo sarà un grande contributo di quantità. Il macedone non è uno che si risparmia: corre a più non posso senza mai perdere la lucidità nella gestione della palla. Tatticamente può diventare l’arma in più per il Napoli. Bruno Majorano (Il Mattino)