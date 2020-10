L’ UEFA ci prova: stadi pieni al 30% della loro capienza

Il calcio senza spettatori non è calcio. E su questo si è tutti d’accordo, ma sulla possibilità di un ritorno dei tifosi sugli spalti un po’ meno. Anche stando a quanto accade in campo. Il caso Genoa insegna con le sue conseguenze. Però, come riportato dal Corriere della Sera, l’UEFA ci starebbe provando. Riaprire, nelle sue competizioni, gli stadi al 30% della capienza. Il Comitato esecutivo ha infatti deciso di consentire il parziale ritorno degli spettatori negli stadi qualora ovviamente le leggi locali dei Paesi coinvolti lo consentano. In Italia, fino ad oggi, era previsto un massimo di mille unità. Per il momento, ancora vietati gli ingressi alle tifoserie ospiti. Sugli spalti, ovviamente, obbligo di distanziamento sociale e mascherina. La decisione dell’UEFA pare avere effetto immediato e dovrebbe iniziare già con le gare delle Nazionali della prossima settimana.