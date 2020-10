Juventus – Pirlo rimanda in campo Frabotta, Morata o Kulusevski in attacco

La Juventus di Pirlo, si sta preparando in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli di Gattuso per la terza giornata di campionato. Il tecnico dei bianconeri accantona gli esperimenti visti contro la Roma e rimette in campo il giovane Frabotta sulla fascia. A centrocampo Arthur al fianco di Bentancur. La linea difensiva sarà a tre: Bonucchi, Chiellini e Danilo. In attacco Dybala alle spalle di uno tra Kulusevski o Morata e Cristiano Ronaldo. Partita che darà molte indicazioni sul momento delle due compagini.