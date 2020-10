Juve/Napoli: Gattuso ha tanti dubbi sull’attacco e il modulo

Se Elmas sembra poter essere una certezza, qualche dubbio in più c’è per le altre scelte offensive. O meglio: anche contro la Juve verrà confermato il 4-2-3-1, o si torna al 4-3-3? Questo il rebus da risolvere in questi ultimi giorni di avvicinamento alla trasferta di Torino. Perché qualora si tornasse al tridente, uno tra Mertens e Osimhen rischierebbe di finire inizialmente in panca. Un bel dilemma: da una parte l’attaccante che ha già scritto la storia con la maglia azzurra e dall’altra l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis. A proposito di attaccanti: il Napoli ha trovato l’accordo con l’Eintracht per la cessione di Younes. Prestito oneroso biennale con opzione (non obbligo) di acquisto nel 2022 in favore dei tedeschi. Al Napoli andrebbero un paio di milioni durante il prestito più la somma finale da concordare. Bruno Majorano (Il Mattino)