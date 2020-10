Giuseppe Portella: “Solo due casi di positività in casa Napoli. Domani terzo giro di tamponi”

I casi di positività in casa azzurra sono all’ordine del giorno e certamente nelle prossime ore se ne saprà di più con il terzo giro di tamponi. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto Giuseppe Portella del Policlinico Federico II. “Oggi abbiamo riscontrato purtroppo che nel Napoli ci sono due positivi, uno è Zielinski e l’altro è un dirigente, mentre attendiamo il resto di altri 4 o 5, anche se non so se ci sono calciatori. mi auguro che non ci siano altri inconvenienti tecnici. Domani si farà un terzo giro di tamponi e ne capiremo di più. Mi permetto di fare una battuta, se la Juventus dicesse di non giocare la sfida, vinceremmo 0-2 (ride n.d.r.), scherzo ovviamente. Sul caso Genoa, capita che succedono queste vicende, il rischio che si possano essere nuovi casi di positività nei giorni successivi potrebbe accadere. Vediamo i prossimi test nella giornata di domani”.

La Redazione