Giuntoli “snellisce” la rosa, ma pensa anche al centrocampo

Mancano 4 giorni alla fine del mercato e il Napoli deve cercare di cedere gli elementi in più della rosa e poi provare a piazzare l’ultimo colpo a centrocampo. Da ieri manca nella rosa Machach, ceduto in prestito al Venlo che gioca nella Eredivise, mentre è vicinissimo all’addio Younes che sta per andare all’Eintracht Francoforte. In entrata per la linea mediana ci sono: Basic del Bordeaux, Soumarè del Lille e poi Bakayoko del Chelsea, oltre che ex Milan dove c’era Gattuso in panchina e il Monaco. Giorni davvero calienti per il d.s. azzurro insomma.

Fonte: CdS