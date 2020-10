Garlando: “Girone di EL non semplice per il Napoli. Gli azzurri possono lottare per lo scudetto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Garlando, firma della Gazzetta: “La Lazio va in carrozza, è stata una mano felice per le italiane, anche per la Juventus girone abbordabile al netto del Barcellona. Solo per l’Inter è più tosta, ma quattro squadre agli ottavi è possibile. In Europa League girone semplice per la Roma, forse un po’ più tosta per il Napoli perché le squadre basche come la Sociedad sono sempre toste da affrontare: ma anche in questo caso c’è la possibilità del passaggio di tutte le squadre. L’Atalanta può vincere lo scudetto: Inter, Juve e Napoli nel gruppetto in fuga, se le tre davanti si guardano, l’Atalanta può approfittarne. Conte e Gasperini non sbagliano nell’inserire il Napoli nella lotta scudetto. Nella concorrenza c’è grande rispetto per questo Napoli, corazzata, anche per le corse lunghe. Vedo questo terzetto con Juve, Inter e, a ruota, anche il Napoli. Per il Milan, la vittoria di ieri dà grande forza: senza Ibrahimovic è riuscita a vincere. Questa squadra, anche senza Ibra, ha delle linee di gioco, delle sicurezze tattiche che vanno oltre lo svedese e credo che il Milan possa essere la grande sorpresa: dipende da come finirà il mercato. Senza un centrale ed un centrocampista può fare il discorso dell’Atalanta. Ha bisogno anche di un’alternativa vera ad Ibra, un Llorente della situazione”.