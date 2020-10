[Formazioni] Juventus-Napoli, dubbio per Pirlo in attacco. Ritorno di Ospina in porta

In attesa di conoscere il risultato dei secondo tamponi effettuati ieri pomeriggio, il Napoli continua la preparazione in vista della sfida contro la Juventus. I bianconeri nel frattempo hanno un solo dubbio di formazione, ovvero Kulusevski o Morata in attacco. Per il resto debutto dal primo minuto per Arthur a centrocampo e ritorno di Frabotta sulla fascia. Per Gattuso invece sarà 4-2-3-1 con Ospina in porta, la conferma di Hysaj a sinistra. Recupero in difesa di Manolas, mentre sarà Elmas a giocare al posto dell’infortunato Insigne. Mertens e Lozano a completare la trequarti alle spalle di Osimhen.