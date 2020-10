D’Amico: Osimhen acquisto importante per il Napoli, il gol arriverà”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea D’Amico, intermediario Osimhen: “Osimhen è stato acquisto molto importante,con un’alta possibilità di rivalutazione. Completare il centrocampo? Qui vengono regalati campioni solo perché hanno stipendi importanti. Gol alla Juventus di Osimhen? Dipenderà dal gruppo, presto per tirare conseguenze: ma il Napoli sta giocando bene ed il gol arriverà. Ora c’è la spada di Damocle della positività, vediamo come finisce”