Niccolò Ceccarini ,esperto di calciomercato , ha spiegato cosi la situazione Milik in casa Napoli:

“Come sappiamo la Fiorentina ha bloccato Callejon qualora cedesse Chiesa alla Juventus. Ma allo stesso tempo ha sondato interesse per Milik. L’attaccante polacco per il momento non ha dato segni di un passaggio in viola.Probabile saranno le ultime ore decisive.Qualora vi fossero aperture la Fiorentina chiuderebbe subito l’affare”.