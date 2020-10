Martino: “Gira una voce sul mercato del Napoli, sarebbe azzeccatissimo”

Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Gira una voce di mercato sul club azzurro, si parla del possibile arrivo di Bakayoko, per me si sfonda una porta aperta. Sarebbe un acquisto azzeccatissimo. Un giocatore di qualità e quantità che si sposerebbe alla grande con la compagine allenata da Gennaro Gattuso. Per me sarebbe perfetto per il centrocampo azzurro, è il colpo da fare”.

“Mi auguro che non siano i tamponi a fare la formazione che sfiderà la Juventus a Torino. Io penso che il Napoli, con il suo attacco, visto contro il Genoa, possa mettere seriamente in difficoltà la squadra di Pirlo. Non ho visto per niente bene la Juventus contro la Roma. Il Napoli visto domenica scorsa nel secondo tempo ha messo in difficoltà la squadra ligure, e parliamoci chiaro, non c’entra proprio nulla il coronavirus e la positività dei tesserati della compagine rossoblu”.