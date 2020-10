Callejon/Fiorentina – Accordo per un biennale, ma dipende da Chiesa

Come detto più volte in questi giorni, Josè Maria Callejon potrebbe continuare a giocare in serie A. Oltre ad avere attirato le attenzioni di Lazio e Milan, l’ex esterno azzurro sembra essere seriamente nelle mire della Fiorentina. Anzi, come si legge su La Repubblica, la Viola avrebbe già bloccato il giocatore per la prossima stagione. Lo spagnolo avrebbe trovato un’intesa con il club per un biennale e potrebbe quindi tornare in Italia con una maglia diversa. Il tutto, però, sembra essere legato alla situazione “Chiesa”. Infatti, l’arrivo di Callejon, sarebbe una forma di cautela, da parte della società gigliata, nel caso in cui Federico Chiesa, nel mirino della Juventus, venisse ceduto.