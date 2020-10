Calemme: “Bakayoko è quello che manca al Napoli”

Mirko Calemme ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live:

Bakayoko?

“Quando si pensa a cosa manca al centrocampo del Napoli si pensa a lui. Che il Napoli ci stia provando è sicuro. Bisogna però capire se è una soluzione realizzabile: da quello che mi arriva non è un’operazione semplice, c’è un po’ di pessimismo. Sarebbe il colpo ideale per completare una rosa che in questo momento è dietro solo a Inter e Juventus”.

Scudetto?

“Io metto in lotta anche l’Atalanta, per quanto Gasperini si nasconda. Sulla Juve ci sono ancora dubbi, non ha ancora un’anima definita. Peraltro non ha completato ancora la rosa come voleva, vediamo se piazza il colpo Chiesa. L’Inter si è rinforzata tanto e per me è davanti a tutte ma, analizzando i fatti, il Napoli dal girone di ritorno ha avuto un rendimento ampiamente da zona Champions e vicino allo Scudetto. Non è semplice ma può dare fastidio”.