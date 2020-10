Barone:”Lavoro eccellente di Gattuso. Pirlo ha bisogno di tempo”

Su Radio Crc è intervenuto Simone Barone, campione del Mondo nel 2006 e attuale allenatore dell’Under 17 del Sassuolo. Nella splendida squadra vittoriosa in Germania Barone divideva lo spogliatoio con Pirlo e Gattuso, che si sfideranno domenica a Torino in Juve-Napoli.

“Finora Gattuso ha svolto un lavoro eccellente a Napoli – ha detto Barone a Radio Crc – l’anno scorso prese una patata bollente. Nonostante ciò è riuscito a vincere la Coppa Italia. Per questo merita un bel 7. Non è riuscito a condurre il Napoli in Champions, ma era obbiettivamente difficile. Gli auguro di riuscirci quest’anno. Pirlo, invece, ha bisogno di tempo. Ce ne accorgiamo anche dalla chat dei campioni del Mondo. Prima rispondeva sempre. Adesso molto di meno”. Barone entrò nella storia anche per il mancato assist di Inzaghi in Italia-Repubblica Ceca. A distanza di anni, l’ex centrocampista ci scherza su. “E’ stato meglio così. Se avessi segnato, sarei stato uno dei tanti – ha detto Barone a Radio Crc – invece tutti mi ricordano per quella corsa al fianco di Inzaghi. Scherzi a parte, quando vinci il Mondiale tocchi il cielo con un dito. Ancora oggi siamo emozionati per quello che siamo riusciti a fare in Germania”.