Bakayoko pista calda per il Napoli: Ma gli azzurri non sono soli

Le ultime ore di mercato alzeranno il velo sulla voglia del Napoli di rinforzare la mediana a disposizione di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle scorse ore il club napoletano avrebbe provato anche a prendere informazioni per Tiemoué Bakayoko, francese di origini ivoriane e attualmente centrocampista del Chelsea che in Italia ci è passato due anni fa indossando proprio la maglia del Milan.

Gattuso lo conosce bene, sa quanto potrebbe dare di diverso Bakayoko al centrocampo azzurro. Si lavora per un prestito, anche se i costi dell’ingaggio restano elevati. Il classe 1994, che nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze in prestito al Monaco, è stato a lungo trattato dal Milan per un ritorno in rossonero nell’ultimo mese, ma la pista milanese è tramontata. Il Napoli deve battere la concorrenza di PSG e Herta Berlino. Fonte: Il Mattino