Il Napoli cerca sempre il sostituto di Allan passato all’Everton per completare la rosa e prosegue la trattativa per Bakayoko. L’ex Milan doveva tornare a vestirsi di rossonero, ma il club di Gazidis alla fine ha optato per Tonali. Nelle ultime ore il mediano francese ha detto sì alla società azzurra, mentre si prosegue a trattare con il Chelsea. Le prossime ore saranno decisive per avere il sì del club londinese.

Fonte: Gazzetta dello Sport