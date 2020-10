Verso la Juve – Si dovrebbe parlare di CR7, invece si parla di tamponi

La sfida tra Juventus e Napoli è sempre stata definita un po’ da tutti, la partita. Invece, in quest’annata strana, non solo per il calcio, ovvio, invece di parlare di Cristiano Ronaldo e Kulusevski, di Mertens e Fabian Ruiz, si parla di test, di tamponi e di Covid 19. I calciatori, come tutti, pensano a proteggere le proprie famiglie. E’ questo il pensiero che non fa stare tranquilli. E dovrebbero essere i giorni di vigilia per la gara dello Stadium. Non potrà mai essere una vigilia normale, ma purtroppo non per tensione agonistica, rivalità storica e storicità della gara. Non sarà vigilia normale per lo spettro che incombe: tamponi, contagio, coronavirus, conseguenze. Nel pomeriggio i calciatori dovranno ripetere i prelievi, sapendo bene che è questo di oggi un test decisamente più veritiero per comprendere se quelli del Genoa, sul terreno del San Paolo, hanno contagiato o no quelli del Napoli. Altro test previsto per sabato mattina: prima della partenza per Torino, l’arrivo dei risultati. Intanto, un positivo è spuntato nella Salernitana.

