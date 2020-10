Valentini: “Pirlo contro Gattuso mi emoziona e mi intriga”

Antonello Valentini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live:

Pirlo e Gattuso allenatori di Juve e Napoli?

“Sfida molto intrigante, nella speranza che si possa giocare e che i tamponi del Napoli siano negativi, una sfida tra due protagonisti del Mondiale 2006. Mi emoziona e mi intriga, anche perché sono due persone completamente diverse. Pirlo non è un musone ma una persona seria che però sa ironizzare. Dall’altra parte c’è uno che ha un temperamento espansivo, uno scontro molto interessante. Io confido che si possa giocare. Genoa-Torino al 100% non si giocherà, stamattina la ASL di Genova ha bloccato gli allenamenti”.

Regole mancanti?

“C’è un vuoto normativo di cui sono responsabili le Leghe. Ora si discuterà se fissare a 13, 15 o 17 per il numero minimo di negativo, servirà l’approvazione del Consiglio di Lega. Di conseguenza, questa è responsabilità della Lega. La UEFA correttamente ha dato una sua indicazione che riguarda coppe e Nations League. Su quella indicazione i Paesi hanno preso una decisione, in Italia però non è stato fatto. Ma la competenza è delle singole leghe, che vogliono autonomia ma poi si dimenticano di esercitarla. Negli ultimi 4-5 Consigli di Lega si parla di diritti tv e di soldi. Sarebbe il caso di mettere all’ordine al giorno qualche tema per il COVID-19. Non ci sono state attenzione e sensibilità. Ora ovviamente ci sono attriti”.