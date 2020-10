Umberto Chiariello: “Juventus e Napoli non partono dallo stesso livello”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “La squadra riuscirà a mantenere la giusta concentrazione in vista della gara di domenica contro la Juve. Posto che si giochi? Non è un interrogativo di poco conto. Se consideriamo il fatto che, attualmente, l’attenzione è interamente assorbita dalla paura per i tamponi. La concentrazione sarà la carta vincente di questa settimana. Juventus e Napoli non partono dallo stesso livello. Bianconeri molto indietro. Sembra che Gattuso abbia trovato una quadra un po’ prima rispetto a Pirlo“.

Fonte: Radio Punto Nuovo