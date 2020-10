UFFICIALE – Zinedine Machach in prestito al Venlo

Zinedine Machach, centrocampista 24enne di origini francesi, è affittato da VVV-Venlo dall’SSC Napoli fino a fine stagione. La squadra di Venlo ha negoziato un’opzione di acquisto, in modo che possano essere in grado di rilevare Machach dal club italiano in modo permanente alla fine della stagione.

Machach ha giocato successivamente nelle giovanili di AS Cannes, Olympique Marsiglia e Tolosa. Ha debuttato con quest’ultimo club in Ligue 1 nel maggio 2015. Il Toulouse ha affittato Machach all’Olympique Marsiglia durante la stagione 2016-17. Nel gennaio 2018 Machach ha effettuato il passaggio dal Tolosa all’SSC Napoli. Il top club italiano lo ha poi affittato per brevi periodi a Carpi, Crotone e Cosenza.

Zinedine Machach, che non solo condivide il suo nome con il famoso ex calciatore francese Zinedine Zidane, ma anche la sua città natale (Marsiglia) e la sua discendenza algerina-marocchina, riguardo al suo passaggio alla VVV-Venlo: “L’interesse di VVV-Venlo mi lusinga . Hanno dimostrato che vorrebbero che fossi a Venlo. Il Napoli è un club meraviglioso, ma vorrei giocare. Vedo questa possibilità in VVV e voglio mostrare cosa posso fare nell’Eredivisie “.

Stan Valckx, responsabile tecnico di Machach:“Zinedine è un centrocampista creativo che ha perspicacia e un occhio per il passaggio filtrante. Ovviamente ha avuto una fantastica esperienza di apprendimento a Tolosa e Napoli. Inoltre, ha giocato le partite necessarie nella Ligue 1 in Francia e nella Serie B in Italia. Con quell’esperienza, questo centrocampista relativamente giovane è il rinforzo necessario a centrocampo “.

Fonte: www.vvv-venlo