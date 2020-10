Dopo i 15 casi di positività nel Genoa, tra calciatori e membri dello staff, la Lega calcio non poteva decidere diversamente, ovvero rinviare la sfida dei liguri di sabato alle ore 18,00 contro il Torino. Tra l’altro la squadra rossoblù di Maran non si è allenata in questi giorni, quindi impossibilità nel prepararsi per la sfida di campionato.

Fonte: legaseriea.it