Se dovesse sfumare Milik il Tottenham ha un Piano B: E’ un ex azzurro

«Ci stiamo provando e la società sta facendo il massimo». Così ha parlato José Mourinho, l’allenatore portoghese del Tottenham che da diversi giorni pensa a Arkadiusz Milik come attaccante per integrare il reparto a disposizione. «Non so se riusciremo a prenderlo, non dipenderà solo da noi. È come una partita di calcio: puoi vincerla come perderla, ma l’importante è sempre dare il massimo» ha aggiunto il portoghese.

Mancano pochi giorni a disposizione nel mercato e se dovesse saltare la pista Milik il Tottenham potrebbe tuffarsi su Vinicius Morais: secondo quanto riportato da Sky sport, infatti, gli Spurs seguono con molta attenzione il brasiliano che è passato dal Napoli senza mai giocare prima di essere mandato al Benfica. Quella di Vinicius potrebbe essere quindi una beffa per il club che sta provando a liberarsi di Milik in scadenza. Fonte: Il Mattino