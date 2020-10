Tarro: “Virus nel calcio? Gli è stato dato un alone di pericolosità maggiore”

Il Professor Giulio Tarro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si Gonfia La Rete:

Virus nel calcio?

“Penso che in ogni caso dobbiamo guardare a questo come uno dei tanti virus che si trova in giro a cui è stato dato un alone di pericolosità maggiore. Di influenza l’anno scorso ci sono stati 6 milioni di italiani a letto e 10.000 vittime. Da quella che è stata una mondiale virosi è diventata una pandemia, ci sono un milione di vittime al mondo ma abbiamo un agente verso cui sappiamo cosa fare nella fase iniziale e in quella più critica. Il virus risparmia il continente africano perché loro sono talmente abituati a betacoronavirus che la loro immunità cellulare li favorisce”.

Tampone a uno che ha gli anticorpi?

“Falso positivo per definizione. La malattia da sintomi respiratori è diventata malattia seria, negli Stati Uniti c’è l’immunoprofilassi con le persone guarite”.

Virus sparito d’estate?

“Nella curva gaussiana è finito con l’entrata dell’estate. Se non avessimo fatto uscire le persone non avremmo avuto altri casi”.

Vaccino?

“In America ne hanno uno provvisorio, cioè gli anticorpi delle persone guarite”.